На северо-западе Китая прогремел мощный взрыв на заводе — видео

На одном из заводов в Китае прогремел мощный взрыв. Как сообщает газета "Бэйцзин жибао", инцидент произошёл в провинции Ляонин на северо-западе страны. Момент взрыва сняли камеры наблюдения.

Отмечается, что взрывная волна выбила стёкла в ближайших домах, а на месте работают спасательные службы. Информации о пострадавших пока не поступало, однако не исключается, что они могут быть.