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На северо-западе Китая прогремел мощный взрыв на заводе — видео

Зарево было видно издалека. Информации о пострадавших пока не поступало.

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На одном из заводов в Китае прогремел мощный взрыв. Как сообщает газета "Бэйцзин жибао", инцидент произошёл в провинции Ляонин на северо-западе страны. Момент взрыва сняли камеры наблюдения.

Отмечается, что взрывная волна выбила стёкла в ближайших домах, а на месте работают спасательные службы. Информации о пострадавших пока не поступало, однако не исключается, что они могут быть.

Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва автоцистерны на шоссе в районе города Тайчжоу в китайской провинции Чжэцзян погибло 19 человек. Взрывная волна разрушила часть жилого квартала, который располагался поблизости.

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