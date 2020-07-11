Первый день работы ресторанов в Белгороде закончился дракой со стрельбой — видео

Первый же день работы баров и ресторанов в Белгороде после долгого перерыва из-за коронавируса отметился дракой и стрельбой. Поздно ночью у ресторана "Эль хаус" возник конфликт между группой мужчин. Обстановка была накалена, но в какой-то момент даже стало казаться, что всё может разрешиться мирно. Но один из участников конфликта внезапно нанёс удар своему оппоненту, который ранее пытался его успокоить. От полученного удара мужчина упал на землю. Его друзья бросились на помощь. Но нападавший всё это время держал в руке травматический пистолет и пустил его в ход.

На опубликованных телеграм-каналом "Белгород № 1" кадрах с места происшествия видно, что один из мужчин, несмотря на угрозу жизни и здоровья, кинулся на стрелка, чтобы отнять пистолет. Практически сразу ему начали помогать и другие люди, стоявшие рядом. Тем не менее злоумышленник успел ещё сделать несколько выстрелов, прежде чем был обезоружен.

В результате инцидента 28-летний мужчина был доставлен в больницу с ранениями в области шеи, головы и предплечья. Его 29-летний приятель был госпитализирован с ранением в области грудной клетки. Стрелку удалось убежать. Но вскоре его задержали.

— По предварительным данным, возле развлекательного заведения между двумя компаниями произошёл конфликт, в ходе которого ранее несудимый 28-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", — сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.

Стрелку грозит до двух лет лишения свободы. На допросе он заявил, что выпил в ресторане якобы лишь немного пива, в случившемся раскаивается.