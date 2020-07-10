Две недели блуждала по тундре и питалась растениями. На Чукотке сотрудники нацпарка случайно нашли пропавшую женщину

Жительница чукотского села Янракыннот более двух недель бродила по тундре, питаясь растениями. 35-летнюю женщину считали без вести пропавшей. Её случайно заметили сотрудники национального парка "Берингия".

— В бухте Румилет, вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле, — рассказали представители нацпарка в посте в соцсети "ВКонтакте".

Женщина, проведшая вдали от дома больше 14 дней, очень ослабла. Её доставили в полицейский участок. Как отмечается, место, где её обнаружили, находится в 20 километрах от ближайшего населённого пункта.