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Две недели блуждала по тундре и питалась растениями. На Чукотке сотрудники нацпарка случайно нашли пропавшую женщину

Её заметили в бинокль и сначала приняли за зверя.

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Фото © VK / park.beringia

Жительница чукотского села Янракыннот более двух недель бродила по тундре, питаясь растениями. 35-летнюю женщину считали без вести пропавшей. Её случайно заметили сотрудники национального парка "Берингия".

В бухте Румилет, вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле, — рассказали представители нацпарка в посте в соцсети "ВКонтакте".

Женщина, проведшая вдали от дома больше 14 дней, очень ослабла. Её доставили в полицейский участок. Как отмечается, место, где её обнаружили, находится в 20 километрах от ближайшего населённого пункта.

Ранее в Якутии три человека почти неделю провели в охотничьей избушке посреди тундры без еды, воды и связи. Село, из которого они выехали на снегоходах, находится в 90 км от сторожки.

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