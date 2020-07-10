Россиянам рассказали о популярных и полезных добавках в хлебе

Многообразие сортов хлеба с разными добавками на полках магазинов обескураживает. Об отличиях и полезных качествах каждого из таких ингредиентов рассказали в "Роскачестве".

Эксперты заметили, что традиционно продукт выпекают из пшеничной или ржаной муки, однако есть и необычные сорта. При изготовлении могут использовать амарантовую, гречневую и кукурузную муку. Все они не содержат глютен, а в кукурузной муке есть ещё и клетчатка, которая снижает уровень холестерина и жировых отложений, белок, витамины группы B, A, E и микроэлементы — магний, кальций, железо, фосфор, кремний. В изделиях из цельнозерновой муки содержится больше белка, витаминов группы B и PP, а также пищевых волокон.

Гречневая мука богата магнием, цинком, железом, витаминами группы B и E, антиоксидантами и растительным белком. Вдобавок у неё низкий гликемический индекс, что важно для страдающих диабетом. А амарантовую муку отличает обилие аминокислот и необходимого для усвоения кальция лизина, железа, жирных кислот, витаминов группы A и B.

Одной из самых популярных добавок являются семена. Каждый ингредиент полезен по-своему. Так, кунжут отличает высокое содержание растительного белка, мононенасыщенных кислот, витаминов группы B, железа и кальция.

— Стоит помнить, что из кунжута получают вещество сезамин, которое может использоваться в профилактике и лечении рака, — отметили эксперты.

Семена льна богаты полезной для сердца альфа-линоленовой кислотой омега-3 и клетчаткой. Ко всему прочему эта добавка — источник фитоэстрогенов, природных веществ, похожих по воздействию на организм на женские гормоны эстрогены. Ингредиент может быть полезен женщинам с низким уровнем этого гормона. Мак богат железом и кальцием, клетчаткой и мононенасыщенными жирными кислотами, способными влиять на уровень холестерина.

У крупы киноа низкий гликемический индекс, при этом она содержит растительный белок, клетчатку и фосфаты. Также в ней есть гесперидин, способный снижать давление и уровень холестерина, а также замедлять воспалительные процессы.

Наиболее часто в хлеб добавляют семена подсолнечника, богатые витамином B6, известным как "витамин энергии". Изделия с такими семенами станут хорошим источником сложных углеводов. Также в них много витамина E, защищающего организм от окислительного стресса. Чиа — лидер по содержанию клетчатки, а тмин богат защищающими от хронических заболеваний полифенолами.

Тыквенные семечки тоже полезны для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В них есть цинк, полифенолы и хлорогеновая кислота.