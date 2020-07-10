Huawei и Honor объединились со Сбербанком против Google Pay

SberPay — это новый способ бесконтактной оплаты от Сбербанка для пользователей мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона с NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам Сбербанка не понадобится устанавливать отдельное приложение на смартфон и указывать в нём номер карты, так как сервис SberPay — это часть приложения "Сбербанк Онлайн".
Для использования бесконтактных платежей достаточно подключить карту к сервису SberPay на специальной странице внутри банковского приложения. После этого у пользователя смартфона появится возможность бесконтактно совершать покупки, снимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.
SberPay можно воспользоваться с 9 июля. Важно отметить, что сервис работает только с картами Visa и только с картами Сбербанка.
Напомним также, что на Huawei и Honor и до этого были доступны бесконтактные платежи. Реализовать эту функцию китайской компании помогли разработчики приложения "Кошелёк". В отличие от SberPay, "Кошелёк" является универсальным сервисом.