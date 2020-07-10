Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Huawei и Honor объединились со Сбербанком против Google Pay

Владельцам смартфонов Huawei и Honor стал доступен новый способ бесконтактных платежей благодаря сервису SberPay от Сбербанка. Напомним, ранее Администрация Президента США отдала распоряжение Google о запрете платёжного сервиса Google Pay на смартфонах китайской компании.

92
Post cover

Фото © Shutterstock

SberPay — это новый способ бесконтактной оплаты от Сбербанка для пользователей мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона с NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам Сбербанка не понадобится устанавливать отдельное приложение на смартфон и указывать в нём номер карты, так как сервис SberPay — это часть приложения "Сбербанк Онлайн".

Для использования бесконтактных платежей достаточно подключить карту к сервису SberPay на специальной странице внутри банковского приложения. После этого у пользователя смартфона появится возможность бесконтактно совершать покупки, снимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.

SberPay можно воспользоваться с 9 июля. Важно отметить, что сервис работает только с картами Visa и только с картами Сбербанка.

Напомним также, что на Huawei и Honor и до этого были доступны бесконтактные платежи. Реализовать эту функцию китайской компании помогли разработчики приложения "Кошелёк". В отличие от SberPay, "Кошелёк" является универсальным сервисом.

Выбор редакции

Loading...