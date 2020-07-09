Xiaomi объявила войну Apple. Как Mi Band 4 с NFC может обрушить продажи Apple Watch

Недавно Xiaomi представила обновлённую версию Mi Band 4 с NFC-чипом. Таким образом, этот фитнес-браслет автоматически становится самым доступным гаджетом с бесконтактной оплатой. Рассказываем, почему это хорошо, как работает эта технология и стоит ли её бояться.

Каждая новая итерация Mi Band ежегодно становится лидером продаж в категории фитнес-браслетов. Как в России, так и в остальном мире. В 2020 г. глобальная версия Mi Band обучилась технике бесконтактных платежей. А это значит, что технология дистанционного управления банковским счётом уйдёт в массы ещё глубже. Ещё больше новых людей познакомятся с возможностями NFC. Если, конечно, откажутся от предрассудков и перестанут бояться мифов. Каких? Сейчас расскажем.

Миф 1. Кто-нибудь найдёт мой потерянный браслет и сможет им расплачиваться

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Теоретически это возможно. Однако предотвратить такое развитие событий очень просто. Достаточно включить на браслете автоблокировку при снятии с запястья. Да, Apple Watch — не единственные умные часы, которые понимают, что их сняли.

В конце концов, карту, которая привязана к утерянному гаджету, всегда можно заблокировать всего одним звонком в банк.

Миф 2. Злоумышленник может списать деньги, незаметно коснувшись браслета терминалом

Фото © Xiaomi

Глупость. Во-первых, чтобы это случилось, на браслете должен быть включён режим оплаты. Даже если представить, что он случайно активировался, случайно он и выключится. На оплату Mi Band 4 с NFC даётся 60 секунд. По их истечении экран устройства блокируется.

Во-вторых, уж очень ушлым должен быть злоумышленник, чтобы незаметно для службы безопасности банка орудовать терминалом. Любое рабочее платёжное устройство так или иначе зарегистрировано в кредитной организации на конкретное юридическое лицо. При первой же жалобе банк, вероятнее всего, просто заблокирует подозрительный терминал до выяснения обстоятельств.

Миф 3. Мошенник создаст копию моей карты, считав её данные

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Некоторые считают, что с помощью мощного NFC-ридера, который, в отличие от работающего терминала, достать легко, с телефона можно считать данные карты. А уже потом занести их на "белый пластик", чтобы воспользоваться счётом жертвы.

Миф, не более. Ни смартфон, ни браслет не хранят данные о карте: ни номер, ни фамилию, ни даже срок действия. Единственное, что хранится, — это 16-значная комбинация чисел, токен. В ней зашифрован номер банковского счёта, закреплённого за устройством. Он формируется после привязки карты к устройству и по факту заменяет карту.

Получить токен нереально, поскольку при каждой транзакции через NFC вместе с 16-значной комбинацией передаётся криптограмма. Криптограмма действует как одноразовый код. Платёжная система проверяет этот код и соотносит токен с номером карты клиента. Только после этой проверки на стороне банка токен в моменте приобретает функцию. Без этой проверки и токен, и криптограмма представляют из себя бессмысленные наборы цифр.

Миф 4. Данные о моей банковской карте сворует Xiaomi

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Можно предположить, что Google, Apple, Samsung и Xiaomi следят за нашими покупками через платёжные системы (G-Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Mi Pay). А потом продают эту информацию рекламодателям. Но подтверждений у этой теории нет. На сайте каждой перечисленной платёжной системы есть строчка о том, что компания не авторизует транзакции.

— Google Pay не обрабатывает и не авторизует транзакции. Сервис только токенизирует карты и передаёт токены и другую информацию о клиентах платёжным системам, — пишет , например, Google.

Даже если Google и предлагает человеку рекламу кошачьего корма, после покупки оного, скорее всего, компания получила информацию о питомце пользователя иным путём. Например, увидела по геолокации, что человек регулярно ходит в зоомагазин. Или проанализировала поисковые запросы.

Какая платёжная система используется в Mi Band 4 с NFC?

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Xiaomi решила использовать в России фирменный сервис — Mi Pay. Последний запустился в нашей стране совсем недавно, с релизом Mi Band 4 с NFC. Темп, с которым китайцы развернули систему, впечатляет. Ведь ещё в марте Xiaomi проводила закрытое бета-тестирование Mi Pay в России. Помогла вендору компания Mastercard.

Пока Mi Pay в России работает только в последней версии Mi Band. Смартфонам Xiaomi по-прежнему предлагается расплачиваться через Google Pay. Пойдёт ли интеграция платёжной системы Xiaomi дальше Mi Band, пока не известно.

И как? Работает?

Мы, разумеется, протестировали новинку и со знанием дела можем сказать, что да, новая платёжная система работает. Впрочем, без нюансов не обошлось.

Чтобы настроить бесконтактную оплату в Mi Band 4 с NFC, первым делом нужно провести стандартную процедуру по синхронизации гаджета и смартфона. Делается это через приложение Mi Fit.

Следом там же переходим в новую вкладку "Банковские карты". Приложение предлагает отсканировать пластик через камеру или ввести его номер вручную. Первый вариант в связке с Redmi Note 9 Pro у нас, увы, не сработал. Фокус камеры в данном режиме заочно настроен на бесконечность, и изменить его нельзя. Проще говоря, как ты карту ни пристраивай перед камерой, изображение будет мыльным.

Мы, впрочем, не самые избалованные, поэтому ввели данные вручную. Иии… Всё равно не вышло. Попробовали ещё два раза с одной и той же картой от "Альфа-банка" — тщетно. И только когда попробовали привязать пластик "Тинькофф", всё получилось.

Проблема, как оказалось, в том, что Mi Pay пока ограничен не только по формату карт (работает только с Mastercard), но и по банкам. На сегодня к Mi Band 4 с NFC можно привязать только пластик, выпущенный "Райффайзенбанком", ВТБ, "Тинькофф-банком", банком "Открытие", Россельхозбанком, ПСБ, банком "Русский стандарт", МКБ и "Кредит Европа Банк (Россия)".

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Разумеется, в будущем Xiaomi обещает расширить пул партнёров. Но вот беда — негде следить за обновлением списка. Слегка печалит и то, что Mi Fit даже не намекает на то, что пользователь пытается привязать к Mi Band 4 не ту карту. Пишет просто, что ошибка. Мол, обратитесь в техподдержку.

В остальном приложение с ролью кард-кипера справляется нормально. В нём можно зарегистрировать до шести карт. Выбираются они легко и нативно. Из дополнительных опций — история транзакций. То есть лезть в банковское приложение, чтобы вспомнить, где, когда и на что были потрачены деньги, необязательно.

К работе же бесконтактной оплаты на браслете нет претензий и вовсе. Там всё просто. Листаем меню часов до пункта "Карты", выбираем нужный пластик и жмём на стрелку. После у пользователя остаётся 60 секунд на то, чтобы поднести Mi Band 4 с NFC к POS-терминалу.

Что особенно приятно, самого смартфона при оплате браслетом рядом может и не быть. Также он не должен иметь соединение с Интернетом. Он вообще может быть выключенным. Mi Band в этом сценарии полностью автономен, как Apple Watch. И эта особенность, на наш взгляд, перечёркивает перечисленные выше баги и недоработки, которые наверняка вызваны ускоренной подготовкой.

Больше про гаджет, думаем, смысла рассказывать нет, поскольку в остальном он ровно такой же, как и прошлогодний Mi Band 4 без NFC. Подробный обзор гаджета можно найти по этой ссылке.

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За Mi Band 4 с NFC в России Xiaomi просит 3990 руб. Да, браслет стоит значительно дороже, чем китайская его версия, но здесь есть два "но". Первое — Mi Band 4 с NFC даже при такой цене остаётся самым дешёвым и удобным гаджетом на рынке с поддержкой бесконтактной оплаты.

Второе — китайской версией браслета с NFC по умолчанию нельзя расплачиваться в России. Однако есть модифицированное ПО, которое это ограничение обходить позволяет. Данный лайфхак, конечно, соблазнителен, но нам кажется безрассудным. Потому что последнее, что бы мы рекомендовали, так это доверять неофициальному ПО данные своей банковской карты.