Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу по УДО

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении, сообщает Ura.ru.

— Через 10 рабочих дней он вернётся в Челябинск, — пояснил собеседник агентства.

Как уточняется, бывший чиновник отбывал наказание в исправительном центре Оренбурга, так как в Челябинске мест не нашлось.

Напомним, будучи вице-губернатором Челябинской области, Сандаков отвечал за взаимодействие главы региона и администрации со СМИ, а также курировал вопросы идеологии. Его задержали в 2015 году сотрудники ФСБ. Спустя некоторое время его отпустили из СИЗО, а в марте 2016 года вновь задержали — по обвинению в мошенничестве и взломе электронных ящиков местных журналистов и политологов.