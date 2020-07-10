Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу по УДО

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении, сообщает Ura.ru.
— Через 10 рабочих дней он вернётся в Челябинск, — пояснил собеседник агентства.
Как уточняется, бывший чиновник отбывал наказание в исправительном центре Оренбурга, так как в Челябинске мест не нашлось.
Напомним, будучи вице-губернатором Челябинской области, Сандаков отвечал за взаимодействие главы региона и администрации со СМИ, а также курировал вопросы идеологии. Его задержали в 2015 году сотрудники ФСБ. Спустя некоторое время его отпустили из СИЗО, а в марте 2016 года вновь задержали — по обвинению в мошенничестве и взломе электронных ящиков местных журналистов и политологов.
Сандакова также обвинили в получении взятки, в его доме прошли обыски. В 2018 году суд отправил экс-вице-губернатора в колонию строгого режима на 5,5 года. Его обязали выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Спустя год Сандакову удалось добиться замены наказания на принудительные работы.