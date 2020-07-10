Райан Рейнольдс, это ты? В центре Белгорода мужчина станцевал в костюме Дедпула — видео

В Белгороде мужчина в костюме героя комиксов Marvel Дедпула, которого в экранизации сыграл актёр Райан Рейнольдс, решил показать свои хореографические таланты на Соборной площади. Местные жители могли наблюдать этот перформанс пятничным утром.

Танцором заинтересовалась и полиция. Как сообщает Telegram-канал "Белгород № 1", сначала показалось, что правоохранители не оценили танец мужчины, возможно, из-за предметов, похожих на оружие.