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Райан Рейнольдс, это ты? В центре Белгорода мужчина станцевал в костюме Дедпула — видео

Полицейские внимательно следили за перформансом героя Marvel, но издалека.

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Видео © Telegram-канал "Белгород № 1"

В Белгороде мужчина в костюме героя комиксов Marvel Дедпула, которого в экранизации сыграл актёр Райан Рейнольдс, решил показать свои хореографические таланты на Соборной площади. Местные жители могли наблюдать этот перформанс пятничным утром.

Танцором заинтересовалась и полиция. Как сообщает Telegram-канал "Белгород № 1", сначала показалось, что правоохранители не оценили танец мужчины, возможно, из-за предметов, похожих на оружие.

Однако позже выяснилось, что представители правопорядка сразу подошли к "Дедпулу", вероятно, чтобы узнать о его намерениях, и следили за представлением на отдалении. После мужчина ушёл сам.

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