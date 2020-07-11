Эрдоган резко ответил недовольным превращением собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган резко ответил другим странам, которые призывают Анкару отказаться от решения смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

— Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение, — цитирует турецкого лидера Anadolu.

Напомним, что сегодня в РПЦ назвали такое решение властей Турции пощёчиной всему христианству. Обращения в адрес Анкары и лично Реджепа Эрдогана продолжают поступать из разных стран, от различных религиозных объединений.