Эрдоган резко ответил недовольным превращением собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган резко ответил другим странам, которые призывают Анкару отказаться от решения смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.
— Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение, — цитирует турецкого лидера Anadolu.
Напомним, что сегодня в РПЦ назвали такое решение властей Турции пощёчиной всему христианству. Обращения в адрес Анкары и лично Реджепа Эрдогана продолжают поступать из разных стран, от различных религиозных объединений.
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан императором Юстинианом и открыт в 537 году. Более тысячи лет он был самым большим храмом. После того как османы захватили Константинополь, а Византийская империя пала, собор в 1453 году переделали в мечеть. А в 1934-м здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.