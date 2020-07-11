Все до сих пор в шоке. Одна из сотрудниц банка в Петербурге успела сделать фото грабителя

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Сотрудник частного охранного предприятия, приехавший на вызов в петербургский "Совкомбанк", где произошло ограбление, рассказал, что это уже не первое происшествие по данному адресу. Однако предыдущий случай, по его словам, был не такой серьёзный и без применения оружия.

Он также рассказал Лайфу о состоянии сотрудниц банка, которым преступник угрожал пистолетом. По его словам, они сильно испугались и до сих пор находятся в шоке. Охранник добавил, что помимо девушек в помещении также находились и клиенты банка. Самого же грабителя мужчина не видел — тот успел скрыться до приезда охраны.

По данным Лайфа, все три сотрудницы (одна из них кассир, а две другие — операторы), нажали тревожные кнопки. Когда грабитель убегал, одна из сотрудниц даже побежала за ним и успела сфотографировать. Правда, на снимок попала только спина злоумышленника.