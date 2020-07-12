Медики назвали "суперъеду" для борьбы с гипертонией

Шпинат является одним из лучших помощников в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на медиков из Blood Pressure UK.

Специалисты отмечают, что данное растение содержит в себе калий, магний и фолат, которые необходимы для сердечно-сосудистой системы. Благодаря им шпинат, который медики называют суперъедой, помогает эффективно снизить артериальное давление.

Также он защищает от избытка натрия, снижающего способность почек удалять жидкость. Из-за этого в организме скапливаются токсины, а стенки артерий начинают утолщаться, сужая их.