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Медики назвали "суперъеду" для борьбы с гипертонией

Также она защищает от избытка в организме натрия, снижающего способность почек удалять жидкость.

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Шпинат является одним из лучших помощников в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на медиков из Blood Pressure UK.

Специалисты отмечают, что данное растение содержит в себе калий, магний и фолат, которые необходимы для сердечно-сосудистой системы. Благодаря им шпинат, который медики называют суперъедой, помогает эффективно снизить артериальное давление.

Также он защищает от избытка натрия, снижающего способность почек удалять жидкость. Из-за этого в организме скапливаются токсины, а стенки артерий начинают утолщаться, сужая их.

Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве предложили ввести ограничения на рекламу вредной еды.

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