"Не надо себя хорошей выставлять". Адвокат Ефремова посоветовал дочери актёра не лезть не в своё дело

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в последние дни активно вступает в конфронтацию с теми, кто выразил несогласие с его неоднозначными высказываниями о ДТП. В этот раз досталось дочери актёра Анне Марии, которую юрист призвал не лезть не в своё дело.

— Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять, — заявил юрист изданию "Подъём".

Пашаев посоветовал девушке "заниматься своим делом" после того, как Анна Мария с радостью восприняла новость о дисциплинарном взыскании, которое получил адвокат за разглашение информации о ходе расследования. Она написала в "Твиттере", что "наконец-то" это свершилось. Ефремова успела оперативно отреагировать и на новое замечание.

— Ай как запел сразу, когда понял, что хвостик-то поджимают. Прелесть просто, — с иронией отметила она.

Между тем словесные баталии Пашаева и Анны Марии затронули весьма животрепещущую для дочери артиста тему. Девушка призналась, что адвокат затронул её ориентацию и обвинил в пиаре за приверженность ЛГБТ. Она рассказала, что встречалась с отцом, и Михаил Ефремов потребовал у неё написать опровержение для подписчиков, якобы это нужно для следствия.

Ефремова-младшая возмутилась из-за подобных заявлений и подчеркнула, что это совсем не похоже на слова родителя. Она уверена, что подобные мысли навязал ему защитник. Анна Мария добавила, что не видит связи между тем, кем она выросла, и личностью актёра. Она позвонила юристу, чтобы прояснить ситуацию, и тот потребовал не говорить о гомосексуализме, поскольку это может повлиять на судьбу её отца в суде. После этого взаимная неприязнь достигла пика.

Пашаев тем временем не успокаивается и продолжает обвинять все стороны конфликта, уверенные в виновности его подзащитного. В очередном интервью он проехался по семье погибшего Сергея Захарова и заявил, что все потерпевшие бьются за деньги, но их финансовые претензии никто не собирается удовлетворять.

— То, что они просят, — этого не будет. Очень грязная игра идёт с их стороны. Это безобразие. Я за 20 лет такого не видел. Это битва идёт: собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова, — сказал юрист.

Он добавил, что если бы семья "была нормальной", то они бы договорились между собой.

Ранее сообщалось, что Федеральная палата адвокатов завела дисциплинарные дела на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского из-за нарушения этического кодекса, а также разглашения адвокатской тайны.