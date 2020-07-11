"Откуда Ефремов нашёл этого адвоката?" Соловьёв высмеял желание Пашаева засудить его

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял желание адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева привлечь его к уголовной ответственности за публикацию результатов экспертизы по делу актёра.

— Ну, хорошо. Ну, понятно. В чём проблема? Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть это что — ложь? Это ненастоящий документ? Уголовная ответственность ко мне — потому что что? — поинтересовался журналист в эфире своего ютуб-канала.

Ранее Пашаев потребовал возбудить против телеведущего уголовное дело по статье 310 УК РФ за разглашение данных предварительного расследования.

— Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство. Потому что это безобразие, этого нельзя было делать, — пояснил юрист в интервью "Комсомольской правде".

Соловьёв также удивился, как Пашаеву удалось добиться домашнего ареста для своего подзащитного. Он отметил, что по таким тяжёлым делам обвиняемые обычно отправляются в СИЗО.

Телеведущий возмутился демонстративными заявлениями юриста о своём богатстве. Он подчеркнул, что никогда не слышал ничего подобного и ни в одной стране мира нельзя представить себе такие заявления со стороны защиты.

Журналист добавил, что своим поведением Пашаев портит репутацию Михаила Ефремова, более того, является главным антигероем в этом резонансном деле.

— Откуда Ефремов нашёл этого адвоката, кто ему его посоветовал? — спросил он. Затем в шутку поинтересовался у адвоката семьи погибшего Сергея Захарова Александра Добровинского: — Вы не будете в меня кидать камень, когда меня поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева?

Защитник заверил, что все будут защищать Соловьёва, если что-нибудь случится.

Ранее сообщалось, что Федеральная палата адвокатов завела дисциплинарные дела на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского из-за нарушения этического кодекса, а также разглашения адвокатской тайны. Пашаев назвал возбуждение дисциплинарного дела в отношении него "чушью и бредом".