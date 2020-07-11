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"Откуда Ефремов нашёл этого адвоката?" Соловьёв высмеял желание Пашаева засудить его

По словам телеведущего, Пашаев портит репутацию актёра и является главным антигероем в этой истории.

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Фото © Instagram / Владимир Соловьёв

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял желание адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева привлечь его к уголовной ответственности за публикацию результатов экспертизы по делу актёра.

Ну, хорошо. Ну, понятно. В чём проблема? Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть это что — ложь? Это ненастоящий документ? Уголовная ответственность ко мне — потому что что? — поинтересовался журналист в эфире своего ютуб-канала.

Ранее Пашаев потребовал возбудить против телеведущего уголовное дело по статье 310 УК РФ за разглашение данных предварительного расследования.

Да, я попросил следователя возбудить дело и выделить его в отдельное производство. Потому что это безобразие, этого нельзя было делать, — пояснил юрист в интервью "Комсомольской правде".

Соловьёв также удивился, как Пашаеву удалось добиться домашнего ареста для своего подзащитного. Он отметил, что по таким тяжёлым делам обвиняемые обычно отправляются в СИЗО.

Телеведущий возмутился демонстративными заявлениями юриста о своём богатстве. Он подчеркнул, что никогда не слышал ничего подобного и ни в одной стране мира нельзя представить себе такие заявления со стороны защиты.

Журналист добавил, что своим поведением Пашаев портит репутацию Михаила Ефремова, более того, является главным антигероем в этом резонансном деле.

Откуда Ефремов нашёл этого адвоката, кто ему его посоветовал? — спросил он. Затем в шутку поинтересовался у адвоката семьи погибшего Сергея Захарова Александра Добровинского:

Вы не будете в меня кидать камень, когда меня поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева?

Защитник заверил, что все будут защищать Соловьёва, если что-нибудь случится.

Ранее сообщалось, что Федеральная палата адвокатов завела дисциплинарные дела на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского из-за нарушения этического кодекса, а также разглашения адвокатской тайны. Пашаев назвал возбуждение дисциплинарного дела в отношении него "чушью и бредом".

ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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