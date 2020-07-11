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Адвокат опроверг заявления, что семья погибшего требует у Ефремова 40 миллионов

Ранее СМИ сообщили, что столько денег от актёра хотят вдова, брат и два сына погибшего.

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Погибший в ДТП Сергей Захаров. Фото © Instagram / delikateska.ru

Информация о том, что семья погибшего Сергея Захарова потребовала от Михаила Ефремова 40 миллионов рублей моральной компенсации, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА "Новости" защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Ранее отмечалось, что столько денег в сумме хотят вдова, брат и два сына погибшего. Принять участие в этом якобы хочет и бывшая гражданская жена Захарова.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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