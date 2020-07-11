Оформлявший ДТП с Ефремовым инспектор подтвердил, что за рулём был сам актёр

В роковую ночь за рулём внедорожника Михаила Ефремова находился сам актёр. Об этом на допросе рассказал сотрудник ГИБДД, который оформлял ДТП 8 июня. Он находился на Смоленской площади с момента прибытия до освобождения проезжей части и смог практически поминутно восстановить картину того, что видел.

Как сообщает Mash, полицейский рассказал, что Ефремов был с характерным для изрядно выпившего человека запахом изо рта. Говоря о состоянии дороги в этом районе, инспектор подчеркнул, что на момент аварии она была сухая и без каких-либо выбоин.

Напомним, недавно адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актёра в смертельном ДТП. Сообщая об этом, юрист не стал подтверждать факт того, что актёр был за рулём автомобиля, влетевшего в фургон. При этом Пашаев руководствовался тем, что в аварии участвовала лишь машина звезды кино. Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавших, назвал такие слова кощунством.