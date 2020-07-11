"Он хочет побыть один". Адвокат Ефремова заявил, что актёр не нуждается в поддержке

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный не нуждается в поддержке и хочет побыть один перед судом.

— Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения — и да, поддержка — ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду, — написал юрист в "Инстаграме".

Защитник добавил, что готов к любому решению суда, поскольку оно будет основано на приведённых доказательствах, но подчеркнул, что располагает информацией, которая заставила его посоветовать Ефремову отказаться от признания вины. Кроме того, юрист отметил, что у его клиента нет влиятельных друзей, дело не контролирует государство, так не должно быть и это "возмутительно".

Пашаев призвал общественность не обсуждать ситуацию и не высказывать своё мнение в соцсетях, поскольку это мешает процессу. Он пояснил, что не устраивает себе пиар, а просто честно выполняет свою работу.

Адвокат в очередной раз осудил семью погибшего Сергея Захарова и заявил, что публичность им только вредит.

— И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость. Давайте дождёмся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны, — заключил юрист.