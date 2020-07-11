"Он хочет побыть один". Адвокат Ефремова заявил, что актёр не нуждается в поддержке

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный не нуждается в поддержке и хочет побыть один перед судом.
— Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения — и да, поддержка — ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду, — написал юрист в "Инстаграме".
Защитник добавил, что готов к любому решению суда, поскольку оно будет основано на приведённых доказательствах, но подчеркнул, что располагает информацией, которая заставила его посоветовать Ефремову отказаться от признания вины. Кроме того, юрист отметил, что у его клиента нет влиятельных друзей, дело не контролирует государство, так не должно быть и это "возмутительно".
Пашаев призвал общественность не обсуждать ситуацию и не высказывать своё мнение в соцсетях, поскольку это мешает процессу. Он пояснил, что не устраивает себе пиар, а просто честно выполняет свою работу.
Адвокат в очередной раз осудил семью погибшего Сергея Захарова и заявил, что публичность им только вредит.
— И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость. Давайте дождёмся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны, — заключил юрист.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, 3 июля Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. В аварии, унёсшей жизнь Сергея Захарова, по версии защитника, участвовала лишь машина звезды кино. Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавших, назвал такие слова кощунством. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции. Защитник семьи жертвы ДТП уверен, что началась "игра за условный срок", но отрицание вины не изменит исхода уголовного процесса.