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Неизвестный застрелил двух полицейских в Техасе

23-летний преступник уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, хранение марихуаны и нападения.

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В американском городе Мак-Аллен, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов. Об этом сообщается на странице города в "Твиттере".

Сотрудники правопорядка Эдельмиро Гарс и Исмаель Чавес с ранениями были доставлены в местный госпиталь, однако позже скончались.

Злоумышленник покончил с собой. Его имя не раскрывается, однако известно, что убийце было 23 года и он уже имел историю арестов за вождение в нетрезвом состоянии, бегство от офицеров, нападение и хранение марихуаны.

Мэр города Джим Дарлинг выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников.

С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена, — написал он в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на автостраде в Калифорнии пострадало четыре человека.

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