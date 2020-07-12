Неизвестный застрелил двух полицейских в Техасе

#BREAKING Heavy police activity is happening right now on South Ware Road near Queta Ave. Multiple agencies are on scene as well as Mcallen Crime Scene Unit and dozens of officers and Border Patrol agents. Working to get you details. @cbs4rgv pic.twitter.com/sPZM3dIazW — Sydney Hernández (@SydneyHdzTV) July 11, 2020

В американском городе Мак-Аллен, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов. Об этом сообщается на странице города в "Твиттере".

Сотрудники правопорядка Эдельмиро Гарс и Исмаель Чавес с ранениями были доставлены в местный госпиталь, однако позже скончались.

Злоумышленник покончил с собой. Его имя не раскрывается, однако известно, что убийце было 23 года и он уже имел историю арестов за вождение в нетрезвом состоянии, бегство от офицеров, нападение и хранение марихуаны.

Мэр города Джим Дарлинг выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников.

— С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена, — написал он в "Твиттере".