Невеста скончалась прямо во время свадебного банкета в Москве

В Москве 25-летняя невеста умерла прямо во время свадебного банкета в ресторане, сообщает Пятый канал.

Девушке внезапно стало плохо, родственники заподозрили аллергическую реакцию и вызвали врачей.

Помочь новобрачной пытались две бригады скорой. Когда стало ясно, что они бессильны, была вызвана реанимация по предварительному диагнозу "анафилактический шок". Однако спасти девушку не удалось.

Подробности трагедии уточняются.