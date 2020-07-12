Невеста скончалась прямо во время свадебного банкета в Москве

В Москве 25-летняя невеста умерла прямо во время свадебного банкета в ресторане, сообщает Пятый канал.
Девушке внезапно стало плохо, родственники заподозрили аллергическую реакцию и вызвали врачей.
Помочь новобрачной пытались две бригады скорой. Когда стало ясно, что они бессильны, была вызвана реанимация по предварительному диагнозу "анафилактический шок". Однако спасти девушку не удалось.
Подробности трагедии уточняются.
Ранее Лайф публиковал видео, как огромная волна смыла молодожёнов в море, пока они позировали для свадебного альбома.