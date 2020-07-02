Огромная волна смыла молодожёнов в море, пока они позировали для свадебного альбома — видео

Влюблённые надеялись запечатлеть памятные моменты, отправившись на живописный пляж Treasure Island, Лагуна-Бич, США. Новоиспечённые муж и жена расположились на огромном валуне, позируя перед камерой, но свадебная фотосессия обернулась кошмаром. В одно из мгновений сосредоточенную на съёмке пару накрыло огромной волной и смыло в море.

На место срочно вызвали спасателей, сообщает KABC-TV. На кадрах, снятых одним из отдыхающих, видно, как девушку в свадебном платье достают из воды и аккуратно выносят на руках на берег. К счастью, всё обошлось, никто не пострадал, молодожёны отделались лишь испугом. Но эту экстремальную фотосессию влюблённые точно запомнят надолго.