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Огромная волна смыла молодожёнов в море, пока они позировали для свадебного альбома — видео

Супруги были настолько увлечены процессом, что не заметили, какая опасность им грозит.

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Видео © Instagram / abcnews

Влюблённые надеялись запечатлеть памятные моменты, отправившись на живописный пляж Treasure Island, Лагуна-Бич, США. Новоиспечённые муж и жена расположились на огромном валуне, позируя перед камерой, но свадебная фотосессия обернулась кошмаром. В одно из мгновений сосредоточенную на съёмке пару накрыло огромной волной и смыло в море.

Видео © Instagram / abcnews

На место срочно вызвали спасателей, сообщает KABC-TV. На кадрах, снятых одним из отдыхающих, видно, как девушку в свадебном платье достают из воды и аккуратно выносят на руках на берег. К счастью, всё обошлось, никто не пострадал, молодожёны отделались лишь испугом. Но эту экстремальную фотосессию влюблённые точно запомнят надолго.

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