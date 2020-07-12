Потерпевший 24 поражения на выборах основатель Зелёной партии баллотируется в президенты США

Зелёная партия США выдвинула своего основателя Хоуи Хокинса в качестве кандидата в президенты на грядущих выборах, об этом сообщается на сайте организации.

Ранее политик 24 раза потерпел поражение, пытаясь занять различные должности — от члена местного собрания до губернатора Нью-Йорка. В этот раз он тоже не имеет шансов на победу, но теоретически сможет повлиять на исход борьбы между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.

— Избиратели сталкиваются с выбором двух непопулярных кандидатов, которых поддерживают капиталистические партии. Мы должны разорвать этот цикл, потому что большинство из нас не в состоянии позволить себе так называемое меньшее зло, — пояснила Анжела Уокер, кандидат Хокинса на должность вице-президента.

Зелёные немедленно бросили вызов Трампу и Байдену на дебаты. Лидер партии подчеркнул, что в нынешнее время требуются реальные решения проблем жизни или смерти, с которыми столкнулись Соединённые Штаты: коронавирус, расизм, экономическое неравенство, изменение климата и новая гонка ядерных вооружений.

— Нашей стране сейчас нужна Зелёная партия, потому что мы живём в недееспособном государстве. Я готов обсуждать Трампа и Байдена по этим вопросам, но готовы ли они обсуждать меня? — заключил Хокинс.