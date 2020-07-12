Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера

Бруклин Бекхэм, сын знаменитых супругов Дэвида и Виктории Бекхэм, женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц. Об этом сообщила мать молодожёна в "Инстаграме".

— Мы не можем быть счастливее, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женятся! Желаю вам много любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих, — написала Виктория.

21-летний Бруклин и 25-летняя Никола встречаются уже семь месяцев. Родители одобряют его выбор, считая актрису правильной невестой для своего ребёнка. По словам Бруклина, он сделал предложение Николе две недели назад, и та ответила согласием.

— Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребёнку однажды. Люблю тебя, малыш, — отметил он в "Инстаграме".

Дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца уверена, что избранник сделает её самой счастливой девушкой в мире.

— Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь — самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, — заявила она.

Пельтц снималась в четвёртой и пятой частях "Трансформеров", а также в фильмах "Молодость в Орегоне", "Слияние", "Модель Бейтс", "Центр урагана" и "Повелитель стихий". Её отец Нельсон Пельтц — основатель и управляющий компании Trian Fund Management.

Никола не первая девушка Бруклина. Прежде он встречался с актрисой Хлоей Грейс Морец и моделью Ханой Кросс.