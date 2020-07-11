Депутаты Рады призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвали президента Украины Владимира Зеленского "дать стране мир" или сложить полномочия и уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте партии.

— Главное требование украинского народа — вернуть стране мир — до сих пор не удовлетворено. Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку! — сказано в тексте заявления.

Парламентарии отметили, что лозунг "Мир — за год", под которым побеждала команда Зеленского, оказался ложным. Действующую власть обвинили в разрушении минских договорённостей.

— Мы считаем, что дальнейшее пребывание этой политической команды при власти идёт вразрез с интересами украинского народа и противоречит национальным интересам украинского государства. Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями, — говорится в заявлении.