Пушков согласился с мнением Трампа о лжи американских СМИ по поводу "сговора" России с талибами

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американские СМИ лгут, сообщая о "сговоре" России с движением "Талибан"*. Он назвал их "фейк ньюс" вслед за главой Белого дома.

— Тем более что фейками были и данные о наличии ОМУ (оружия массового уничтожения. — Прим. Лайфа) у Ирака, и обвинения Каддафи в геноциде ливийцев, и утверждения о применении Дамаском зарина, и ложь о событиях на Украине. Fake news, really, — написал политик в "Твиттере".

Пушков подчеркнул, что не видит оснований сомневаться в выводах американского лидера.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".