Трамп вновь потребовал забрать Пулитцеровские премии у журналистов за фейковые статьи о России

Президент США Дональд Трамп вновь призвал лишить Пулитцеровских премий некоторые СМИ, опубликовавшие фейковые материалы о России, включая сообщения о якобы сговоре с боевиками террористического движения "Талибан"*.

— "Журналисты", которые их получили, были неправы. Заберите обратно "Пулитцеров", которые стали шуткой, — написал американский лидер в "Твиттере".

Глава Белого дома добавил, что достойным этой награды является журналист Джон Соломон, указавший на лживость публикаций.

Напомним, в мае Трамп призвал отобрать у изданий The Washington Post и The New York Times Пулитцеровские премии, вручённые им в 2017 году за публикации о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".