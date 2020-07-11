В Израиле рассказали о перспективах российских туристов посетить страну летом

Директор Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр рассказал, когда российские туристы смогут приехать в страну и что изменится для них после пандемии коронавируса.

— Ситуация меняется очень динамично. Никто не знает, что будет через две недели. Мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка в Израиле снова стабилизируется и иностранный туризм вернётся в августе, — цитирует его слова АТОР.

Шкляр добавил, что в Израиле наблюдается резкий всплеск заболеваемости после отмены ограничений. Правительство вновь усилило санитарные меры, однако пока дата возобновления международного авиасообщения остаётся прежней — 1 августа. В первую очередь полёты будут разрешены в страны, уже победившие CoViD-19, России в этом списке нет, но глава департамента выразил надежду, что туристы из РФ смогут посетить израильские курорты этим летом.

В настоящее время при посещении ресторанов, храмов и синагог, в общественном транспорте и магазинах необходимо соблюдать безопасную дистанцию. Кроме того, увеличены штрафы за нахождение без маски в общественных местах — с 40 до 140 долларов.

Города использовали вынужденную паузу для перемен и улучшений. Например, в Эйлате, одном из любимых мест отдыха россиян, обновили инфраструктуру, муниципалитет провёл работы по очистке пляжей и дна Красного моря. Кроме того, там восстановились коралловые рифы, туристы смогут увидеть уникальное природное явление.

Для отельеров Израиля ограничения по коронавирусу обернулись значительными финансовыми потерями. Шкляр отметил, что они готовы предоставить посетителям серьёзные скидки. В качестве примера он привёл Мёртвое море, где входной билет на пляж подешевел на 40%.

Всего в Израиле подтверждено более 30 тысяч случаев коронавируса, активными остаются 15 тысяч. При этом в стране одно из самых низких в мире число летальных исходов — лишь 1,3%.