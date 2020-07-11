Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: Колонна снабжения базы США попала под обстрел на юге Ирака

Боевики вывели водителей грузовиков и сожгли транспортные средства.

36

Фото © ТАСС / AP Photo / Baderkhan Ahmad

Автоколонна, перевозившая снабжение для военной базы США, попала под обстрел между городами Эс-Самава и Дивания на юге Ирака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Нападению подверглись четыре фуры. Боевики остановили автомобили, вывели водителей, которыми были граждане Ирака, и сожгли транспортные средства. После этого они скрылись в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе водителей не сообщается.

Отмечается, что колонна двигалась из сирийского города Босра.

Ранее Лайф сообщал, что в Ираке обстреляли американскую военную базу.

Выбор редакции

Loading...