СМИ: Колонна снабжения базы США попала под обстрел на юге Ирака

Автоколонна, перевозившая снабжение для военной базы США, попала под обстрел между городами Эс-Самава и Дивания на юге Ирака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
Нападению подверглись четыре фуры. Боевики остановили автомобили, вывели водителей, которыми были граждане Ирака, и сожгли транспортные средства. После этого они скрылись в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе водителей не сообщается.
Отмечается, что колонна двигалась из сирийского города Босра.
Ранее Лайф сообщал, что в Ираке обстреляли американскую военную базу.