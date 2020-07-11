Российский гонщик Шварцман посвятил первую победу в "Формуле-2" скончавшемуся от коронавируса отцу

Российский гонщик Роберт Шварцман одержал первую победу в "Формуле-2" и посвятил её отцу, который в апреле скончался от коронавирусной инфекции.

— Я очень счастлив этому результату. Хочу поблагодарить команду Prema, программу SMP Racing и академию "Феррари", но самая огромная благодарность — моему отцу, надеюсь, он смотрит сверху и счастливо улыбается, — приводит слова пилота пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Шварцман отметил, что в начале гонки испытывал нервозность из-за проблем с болидом, однако на помощь ему пришли красные флаги, что дало возможность сократить отставание и вернуться на шестую позицию.

Он также уточнил, что никогда прежде не пилотировал эту машину под дождём. А после того, как трасса начала подсыхать, поймал темп.

Текущий сезон является дебютным для Шварцмана в "Формуле-2". В первой гонке он стал третьим, во второй финишировал на четвёртой позиции, а после трёх гонок возглавляет общий зачёт чемпионата.