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Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова

Шаравин был активным участником дятловского движения и считал, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа.

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Фото © kino-teatr.ru

В возрасте 84 лет скончался Михаил Шаравин, который вместе с другим туристом, Борисом Слобцовым, первым обнаружил палатку пропавшей группы Игоря Дятлова.

Прощание с Мишей было 8 июля. Я находился в лесу, когда мне сообщили — тут же примчался, — цитирует Ura.ru руководителя дятловского фонда Юрия Кунцевича.

Он добавил, что церемония прощания прошла в траурном зале больницы № 23 в Екатеринбурге. Из-за вспышки коронавируса на ней присутствовало немного людей.

Шаравин участвовал в поисках пропавших туристов с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Он нашёл брошенную людьми палатку, также при его участии были обнаружены первые пять тел погибших. Впоследствии Шаравин являлся активным участником дятловского движения, отстаивая версию о том, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа.

Ранее в Генпрокуратуре объяснили странные травмы у погибших участников группы Дятлова, а адвокат Фонда памяти группы возмутился этой версией.

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