Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова

В возрасте 84 лет скончался Михаил Шаравин, который вместе с другим туристом, Борисом Слобцовым, первым обнаружил палатку пропавшей группы Игоря Дятлова.

— Прощание с Мишей было 8 июля. Я находился в лесу, когда мне сообщили — тут же примчался, — цитирует Ura.ru руководителя дятловского фонда Юрия Кунцевича.

Он добавил, что церемония прощания прошла в траурном зале больницы № 23 в Екатеринбурге. Из-за вспышки коронавируса на ней присутствовало немного людей.

Шаравин участвовал в поисках пропавших туристов с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Он нашёл брошенную людьми палатку, также при его участии были обнаружены первые пять тел погибших. Впоследствии Шаравин являлся активным участником дятловского движения, отстаивая версию о том, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа.