В Генпрокуратуре объяснили странные травмы у погибших участников группы Дятлова

Замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, который ранее назвал причину гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году, объяснил происхождение странных травм у некоторых участников экспедиции. По его словам, все они характерны для последствий после попадания под лавину. Речь о переломанных рёбрах.
Курьяков рассказал, что первые исследования и обобщение всех признаков воздействия на человеческое тело лавины были проведены в 70–80-х годах. Тогда следователи не могли применить эти знания. Теперь же после ряда сравнительных характеристик Генпрокуратура сделала вывод, что перелом костей у троих участников экспедиции также стал следствием схода лавины, а именно произошла деформация в ходе давления обтекающей силы.
— Если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны — то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, всё встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы, — приводит слова Курьякова РИА "Новости".
Как ранее сообщал Лайф, спустя 60 лет после гибели туристической группы Дятлова следователями Свердловской области было назначено новое расследование, так как ответы на многие вопросы так и не были получены.