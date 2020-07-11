В Генпрокуратуре объяснили странные травмы у погибших участников группы Дятлова

Замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, который ранее назвал причину гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году, объяснил происхождение странных травм у некоторых участников экспедиции. По его словам, все они характерны для последствий после попадания под лавину. Речь о переломанных рёбрах.

Курьяков рассказал, что первые исследования и обобщение всех признаков воздействия на человеческое тело лавины были проведены в 70–80-х годах. Тогда следователи не могли применить эти знания. Теперь же после ряда сравнительных характеристик Генпрокуратура сделала вывод, что перелом костей у троих участников экспедиции также стал следствием схода лавины, а именно произошла деформация в ходе давления обтекающей силы.

— Если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны — то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, всё встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы, — приводит слова Курьякова РИА "Новости".