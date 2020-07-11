Лукашенко: Белорусский народ выстрадал право жить в своём государстве

Народ Белоруссии пережил немало бед и несчастий и выстрадал право жить в своём государстве, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на празднике "Александрия собирает друзей".

— Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Который выстрадал право жить в своём государстве и самостоятельно выбирать и определять своё будущее, — цитирует слова президента БелТА.

Лукашенко добавил, что белорусы никогда не становились на колени и их огромная заслуга в том, что они создали благополучную и мирную страну для новых поколений почти с нуля "на обломках Советского Союза".

Президент отметил, что многое уже получилось, но есть вопросы, над которыми предстоит поработать. Он назвал единственный способ сформировать наилучшее будущее для своего народа — объединиться всем вместе перед испытаниями и преодолевать любые трудности. Глава государства добавил, что сердце подскажет правильный путь, когда в мире ломаются устои и слабым навязываются мышление и образ жизни.

— Истинная любовь к Отечеству — созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной, — заключил Лукашенко.