Три человека погибли в ДТП с мотоциклом в Рыбинске

В городе Рыбинск Ярославской области три человека погибли в результате наезда мотоцикла на пешеходов, переходивших дорогу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Академика Павлова и Сигнальной. По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на переходившую дорогу семейную пару. Водитель транспортного средства и пешеходы погибли. Пассажир мотоцикла был госпитализирован.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.