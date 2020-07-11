Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Три человека погибли в ДТП с мотоциклом в Рыбинске

Ещё один человек госпитализирован.

131
Post cover

Фото © Прокуратура Ярославской области

В городе Рыбинск Ярославской области три человека погибли в результате наезда мотоцикла на пешеходов, переходивших дорогу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Академика Павлова и Сигнальной. По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на переходившую дорогу семейную пару. Водитель транспортного средства и пешеходы погибли. Пассажир мотоцикла был госпитализирован.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Лайф показывал, как в Башкирии машина скатилась с холма на отдыхающих людей.

Выбор редакции

Loading...