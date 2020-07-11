На границе Грузии и Южной Осетии произошла перестрелка между нарушителем и пограничниками

Нарушитель границы между Грузией и Республикой Южная Осетия открыл огонь по осетинским пограничникам и был ранен в ответ, об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности РЮО в "Фейсбуке".

— Комитет государственной безопасности информирует, что 11 июля около 9:30 житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович (1987 года рождения), нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н.п. Ахмадз Ленингорского района, — отмечается в заявлении.

Мужчина получил ранение в голеностоп, ему оказана необходимая медицинская помощь. Компетентные органы республики проводят разбирательство по факту инцидента.

В свою очередь, Служба государственной безопасности Грузии обвинила пограничников Южной Осетии в незаконном задержании гражданина. Там заявили, что жителя села Квемо-Чала ранили в пределах пешеходной зоны в окрестностях крепости Схвило муниципалитета Каспи.

— Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Было ещё раз подтверждено, что опасная практика незаконных задержаний создаёт почву для серьёзных инцидентов и эскалации ситуации, — говорится в сообщении на официальном сайте СБГ.

Министерство иностранных дел Грузии также осудило деятельность осетинской пограничной службы. Задержание грузинского гражданина было расценено как провокация, направленная на обострение и дестабилизацию ситуации в период пандемии коронавируса. Дипведомство потребовало незамедлительной выдачи раненого. Кроме того, оно обвинило Россию в "грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".