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Во Франции скончался водитель автобуса, которого четверо пассажиров избили за просьбу надеть защитные маски

Нападавшие задержаны, им предъявлены обвинения.

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Фото © Twitter / Robert Ménard

Во Франции умер водитель междугороднего автобуса, которого четверо пассажиров избили за то, что он попросил их надеть защитные маски, сообщает AFP. Из-за полученных травм Филипп Монгийо находился в коме. 11 июля у 59-летнего пациента наступила смерть мозга. После того как семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения, решение поддержали врачи.

Инцидент произошёл 5 июля около 19 часов. Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту Байонна — Биарриц попросил четверых мужчин надеть защитные маски, которые являются обязательными в общественном транспорте Франции из-за вспышки коронавируса. В ответ на просьбу пассажиры избили его, а затем попытались скрыться в доме у своего приятеля, но были задержаны.

В среду семья Монгийо организовала в его честь марш, на котором все участники были одеты в белое. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в "Твиттере" отметил, что эта история "тронула наши сердца".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен также выразил соболезнования друзьям, семье и коллегам погибшего. Он напомнил, что водитель выполнял свою работу.

Этот отвратительный и трусливый поступок не должен остаться безнаказанным. Завтра я поеду в Байонну, чтобы пообщаться с чиновниками в городе и встретиться с водителями общественного транспорта и профсоюзами, — написал Дарманен в "Твиттере".

Компания Keoilis, в которой работал Монгийо, после инцидента усилила безопасность своих сотрудников, развернув пункты охраны на некоторых автобусных маршрутах в этом районе.

Ранее сообщалось, что крымский тренер ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску.

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