Во Франции скончался водитель автобуса, которого четверо пассажиров избили за просьбу надеть защитные маски

Во Франции умер водитель междугороднего автобуса, которого четверо пассажиров избили за то, что он попросил их надеть защитные маски, сообщает AFP. Из-за полученных травм Филипп Монгийо находился в коме. 11 июля у 59-летнего пациента наступила смерть мозга. После того как семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения, решение поддержали врачи.
Инцидент произошёл 5 июля около 19 часов. Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту Байонна — Биарриц попросил четверых мужчин надеть защитные маски, которые являются обязательными в общественном транспорте Франции из-за вспышки коронавируса. В ответ на просьбу пассажиры избили его, а затем попытались скрыться в доме у своего приятеля, но были задержаны.
В среду семья Монгийо организовала в его честь марш, на котором все участники были одеты в белое. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в "Твиттере" отметил, что эта история "тронула наши сердца".
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен также выразил соболезнования друзьям, семье и коллегам погибшего. Он напомнил, что водитель выполнял свою работу.
— Этот отвратительный и трусливый поступок не должен остаться безнаказанным. Завтра я поеду в Байонну, чтобы пообщаться с чиновниками в городе и встретиться с водителями общественного транспорта и профсоюзами, — написал Дарманен в "Твиттере".
Компания Keoilis, в которой работал Монгийо, после инцидента усилила безопасность своих сотрудников, развернув пункты охраны на некоторых автобусных маршрутах в этом районе.
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