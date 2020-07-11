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В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали блогершу Настю Тропи

Прах девушки доставили в Россию 1 июля.

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Фото © Instagram / nastyatropi

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили прах разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней блогерши Анастасии Зубриной, более известной как Настя Тропицель.

Спи спокойно, наша девочка, — написал отец Анастасии в "Инстаграме" под постом.

Напомним, инстаграм-блогерша Настя Тропицель погибла на Бали во время поездки на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение, в результате чего умерла на месте происшествия. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову".

Тело Тропицель было кремировано. О том, что прах россиянки доставлен на родину, стало известно 1 июля.

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