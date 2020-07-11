"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном

С 34-й минуты гости остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил форвард Эмилиано Ригони. В итоге "Зенит" набрал 66 очков, "Ахмат" — 31 очко. "Зенит" впервые после рестарта не смог победить в матче чемпионата России.

Напомним, "Зенит" защитил титул, завоевав седьмое чемпионство в своей истории. Клуб показал видео из раздевалки после победы, а его главного тренера Сергея Семака облили шампанским во время интервью. Кроме того, в этот день у наставника есть ещё один повод для радости — дочь сделала его дедушкой.