"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном

"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова. Через 15 минут счёт сравняли. Отличился Себастьян Дриусси.
С 34-й минуты гости остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил форвард Эмилиано Ригони. В итоге "Зенит" набрал 66 очков, "Ахмат" — 31 очко. "Зенит" впервые после рестарта не смог победить в матче чемпионата России.
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