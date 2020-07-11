Россиян освободили от расходов на покупку и установку электросчётчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с электросчётчиками. Теперь их несут энергокомпании, пишет "Российская газета". Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые "умные", автоматически передающие показания.

Как отмечает Минэнерго, таким образом потребители сэкономят от 5 до 20 тысяч рублей на покупке и установке счётчиков. Кроме того, с россиян сняли всю ответственность за обслуживание и поверку электросчётчиков. Но при этом они всё так же будут обязаны следить за сохранностью приборов учёта электроэнергии, если они установлены в квартире или на участке частного дома.

Отмечается, что проверка счётчиков воды по-прежнему остаётся в обязанностях россиян.

Напомним, с 1 июля в частных и многоквартирных домах начнётся установка новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Новые приборы учёта сами будут отслеживать расход электричества и дистанционно передавать данные поставщику услуг. Таким образом, не нужно будет больше самостоятельно вносить данные и заполнять квитанции, всё будет происходить автоматически. Это, как заявили в Минэнерго, позволит снизить потерю электроэнергии на 70–80 млрд рублей в год.