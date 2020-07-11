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"Еле двигались, умирали". Адвоката возмутила новая версия загадочной гибели группы Дятлова

Он уверен, что из материалов дела исчезли результаты важной экспертизы, в корне меняющей его суть.

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Фото © VK / Тайна перевала Дятлова и загадка Горы мертвецов

Евгений Черноусов, адвокат Фонда памяти группы Дятлова, прокомментировал Лайфу новую версию по поводу причины смерти туристов. Её сегодня озвучили в Генпрокуратуре. Юрист высказал свои предположения о том, что же случилось в ту роковую ночь на перевале 61 год назад.

Адвокат представляет интересы трёх родственников погибших, в том числе родной сестры Игоря Дятлова, и оказывает помощь, чтобы добиться детального расследования. Он с уверенностью заявил, что в 1959 году в горах произошла техногенная катастрофа. Защитник полагает, что взорвалась ракета, образовалось ядовитое облако, которое спустилось в то место, где расположилась группа из девяти человек.

И когда они почувствовали, что стали кашлять и задыхаться, они, конечно, с ужасом начали выбираться, разрезали всё, были без верхней одежды, без обуви. Рванули туда, вниз, это было ночью. Они бежали туда, к лесу, там было обледенение и были камни. Когда ночью бежали, спотыкались и падали. Но они еле двигались, они умирали. Они умерли в таких позах от отравления внутренних органов, — полагает Черноусов.

Адвокат уверен, что командование знало о техногенной катастрофе и прилетело туда. Поиски производились якобы в обстановке секретности. Пятерых нашли сразу, а ещё четверых обнаружили только 5 мая — спустя два месяца. Не было возбуждено и уголовное дело. Адвокат уверен, что, когда всё-таки это произошло, не указали статью и убрали материалы в сейф. Лишь спустя 15 лет они появились в архиве. Кроме того, по мнению юриста, из папок убрали результаты экспертизы об отравлении. Он уверен, что была дана команда списать гибель группы Дятлова на мороз.

Черноусов призвал возбудить реальное дело, чтобы в первую очередь проверить техногенную версию об отравлении.

Сейчас, когда родственники активизируют действия, прокуратура спустя 61 год получила согласие на проверку. И сегодня прокуроры должны были вынести постановление об отмене и направить в СК для проведения расследования. Но они этого не сделали. Они до этого убрали гистологическую экспертизу. А убрали её, потому что это отравление этим топливом. Почистили дело, называется, — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что родственники никогда не согласятся с такой позицией, они считают, что над ними "продолжают издевательства", не верят в объективность новой проверки по делу. Защитник отметил, что 22 июня на имя генерального прокурора РФ было написано обращение, однако ответа до сих пор не получено.

Родственники не инициировали эту проверку, это они, видимо, для пиара сделали. Вы что на них ссылаетесь? Я знаю родственников, никто из них это не согласовал, — заключил Черноусов.

Напомним, что в Генпрокуратуре ранее также объяснили странные травмы у некоторых погибших дятловцев. Их объяснили сдавливанием тел под огромным слоем снега.

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