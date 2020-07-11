Вратарь "Зенита" совершил чудовищную ошибку, а молодой защитник "Спартака" забил курьёзный автогол

Московский "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" — 0:1. Молодой защитник красно-белых Павел Маслов после отскока мяча от Александра Максименко забил курьёзный гол в собственные ворота. Этот автогол и решил исход встречи.

Ранее "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном (1:1). Вратарь Андрей Лунёв совершил ужасную ошибку, которая и привела к голу. При этом команда Сергея Семака играла большую часть матча в меньшинстве.