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Вратарь "Зенита" совершил чудовищную ошибку, а молодой защитник "Спартака" забил курьёзный автогол

Сразу в двух матчах РПЛ футболисты допустили грубые ошибки.

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Московский "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" — 0:1. Молодой защитник красно-белых Павел Маслов после отскока мяча от Александра Максименко забил курьёзный гол в собственные ворота. Этот автогол и решил исход встречи.

Ранее "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном (1:1). Вратарь Андрей Лунёв совершил ужасную ошибку, которая и привела к голу. При этом команда Сергея Семака играла большую часть матча в меньшинстве.

РПЛ. 27-й тур.

"Сочи" — "Спартак" — 1:0.

Голы: Маслов 24' (1:0 автогол).

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