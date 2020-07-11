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В США покончил с собой спецназовец ВДВ Капитан Америка

Он участвовал в боевых действиях в Афганистане и недавно переехал в Вашингтон, чтобы начать карьеру в Пентагоне.

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Фото © Twitter / Eric

Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск США Эндрю Кристиан Маркесано, также известный как Капитан Америка, совершил самоубийство прямо на глазах у жены, сообщает Fox News.

Военнослужащий шесть раз участвовал в боевых действиях в Афганистане и столько же в других горячих точках. За мужество и отвагу он получил медаль "Серебряная звезда" и был удостоен зелёного берета.

Маркесано с семьёй недавно переехал в Вашингтон, чтобы начать желанную работу в Пентагоне. 6 июля он вернулся со встречи с бывшим командиром и совершил самоубийство. Солдату было 34 года, у него остались жена и трое детей.

Как сообщает Fox News, это уже 30-й подобный случай в одном батальоне. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп организовал целевую группу по предупреждению суицидов среди ветеранов и назвал их гибель укоренившейся проблемой.

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