Сын экс-министра спорта Артём Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

В Подольске сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артём сбил насмерть велосипедиста, тот скончался до приезда скорой.

Как сообщили Лайфу в региональном УМВД РФ, 11 июля около 20:25 в районе Октябрьского проспекта водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем марки BMW, совершил столкновение с мужчиной 1975 года рождения, который ехал на велосипеде.

По данным источника Лайфа, велосипедист разворачивался в неположенном месте, когда Иванюженков его сбил. Водитель был трезвый, правил не нарушал, а после ДТП сам попал в больницу с сотрясением мозга.

Скорость следования автомобиля BMW пока не известна, в машине также не было видеорегистратора. Обстоятельства происшествия уточняются.

Артём Иванюженков — хоккеист, воспитанник школы ХК "Витязь". Сейчас он находится в системе клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс". Его отец возглавлял министерство с июня 1999 года по май 2000-го.