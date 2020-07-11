Совбез ООН принял резолюцию о продлении работы одного КПП для помощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции о продлении на один год трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт, находящийся у границы с Турцией. Об этом заявил председательствующий в совете в июле постпред Германии Кристоф Хойсген.

— Проект резолюции принят большинством голосов, — уточнил Хойсген.

По его словам, за проект, представленный Бельгией и Германией, проголосовало двенадцать членов совета, ещё три страны (Россия, Китай и Доминиканская Республика) воздержались.

Таким образом, из механизма исключили пропускные пункты Баб-эль-Салам (граница Сирии и Турции), Эль-Ярубия (граница с Ираком) и Аль-Рамта (граница с Иорданией). Поставка гуманитарной помощи сирийским гражданам до 10 июля 2021 года будет осуществляться только через пункт Баб-эль-Хава.