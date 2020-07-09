Глава Пентагона заявил, что не получал докладов о "сговоре" России с талибами

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что никогда не получал докладов о том, что Россия якобы предлагала боевикам террористического движения "Талибан"* вознаграждение за убийства военнослужащих США в Афганистане.

— Насколько я помню, я не получал докладов, в которых было бы слово "вознаграждение", — сказал он на слушаниях в Комитете по вооружённым силам палаты представителей США.

Эспер отметил, что, если бы он получил такой доклад с достоверной информацией, он бы проинформировал президента для принятия межведомственных действий. Глава Пентагона подчеркнул, что Минобороны США уделяет повышенное внимание защите своих военнослужащих.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".