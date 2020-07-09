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Побег из Шоушенка по-киевски. Голый украинец хотел удрать из коронавирусной больницы

При задержании мужчина вёл себя неадекватно и не хотел одеваться.

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Фото © ТАСС / Zuma

В украинской столице голый пациент пытался сбежать из инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9. Об этом сообщает муниципальная охрана на своей странице в "Фейсбуке".

Уточняется, что медики обратились с просьбой к дежурному наряду вернуть беглеца обратно в отделение. Однако мужчина вёл себя неадекватно и не хотел одеваться. Он также возмущался тому факту, что ему пытались оказать первую медицинскую помощь.

Позже пациента, который пытался сбежать, доставили обратно в инфекционное отделение и передали специалистам.

Стоит также отметить, что данное медучреждение является одним из семи в Киеве, где проходят лечение люди, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

На данный момент с начала пандемии в столице Украины зарегистрировано 5872 человека с CoViD-19. За сутки зафиксировали 93 новых случая инфицирования. За всё время в Киеве от коронавируса скончалось 122 человека.

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