Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой ордой

Перекопский из Telegram сравнил татарское иго и кремниевую долину. Минниханов и Мишустин посмеялись pic.twitter.com/sDkcIc0pM9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 9, 2020

Вице-президент Telegram Илья Перекопский заявил, что современные IT-компании вынуждены "платить дань" Apple и Google. Видео его выступления публикует кремлёвский пул РИА "Новости" в Twitter.

— Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около "Золотого моста", и все привозят дань туда, — заявил Перекопский.

Он подчеркнул, что это негативно влияет на развитие индустрии информационных технологий во всём мире, особенно в России.