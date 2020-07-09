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Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой ордой

Илья Перекопский подчеркнул, что американские корпорации негативно влияют на развитие индустрии информационных технологий во всём мире.

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Вице-президент Telegram Илья Перекопский заявил, что современные IT-компании вынуждены "платить дань" Apple и Google. Видео его выступления публикует кремлёвский пул РИА "Новости" в Twitter.

Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около "Золотого моста", и все привозят дань туда, — заявил Перекопский.

Он подчеркнул, что это негативно влияет на развитие индустрии информационных технологий во всём мире, особенно в России.

Напомним, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подверг критике Apple и Google за налоги, которые они берут с продаж цифровой продукции для мобильных устройств. Он охарактеризовал налог компаний 30% как безумный и посоветовал пользоваться альтернативными методами покупки приложений.

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