Смеются и танцуют. Прилучного и Карпович засняли на отдыхе с детьми актёра — видео

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Актёра Павла Прилучного засняли на отдыхе в Крыму, куда он отправился вместе с детьми и новой возлюбленной Мирославой Карпович. Очевидцам удалось запечатлеть, как звёздная пара веселится в местном аквапарке, смеётся и танцует. При этом стоит отметить, что звезда "Папиных дочек" быстро нашла общий язык с сыном и дочерью своего избранника: девочку Мирослава носила на руках.

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Как сообщает издание Super, актёры не скрывались на публике, несмотря на то, что многие посетители их узнавали. Они купались и катались на горках в основной зоне аквапарка, хотя у них были VIP-места.

Напомним, о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения.