Иран заявил, что украинский "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО

Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит над Тегераном в январе 2020 года из-за ошибочных настроек одного из комплексов ПВО. Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.
— Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещён. Это привело к изменению его географического положения и направления, — цитирует заявление ТАСС.
Стало известно, что после перемещения необходимые параметры не вернули к исходным настройкам, поэтому системы комплекса ПВО расценили, что лайнер летит в сторону аэропорта Тегерана, а не удаляется от него.
Кроме того, не было связи между координационным центром ПВО и комплексом, сбившим самолёт, вследствие чего последний самостоятельно расценил его как вражеский объект и выпустил ракеты.
Напомним, украинский "боинг", выполнявший рейс Тегеран — Киев, утром 8 января вскоре после взлёта потерпел крушение. На борту находилось 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Все они погибли. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны из-за "человеческой ошибки". Позже МАУ обнародовали список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.