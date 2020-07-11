Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Иран заявил, что украинский "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО

Его переместили, но забыли правильно откалибровать.

83
Post cover

Фото © EPA / ABEDIN TAHERKENAREH / ТАСС

Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит над Тегераном в январе 2020 года из-за ошибочных настроек одного из комплексов ПВО. Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещён. Это привело к изменению его географического положения и направления, — цитирует заявление ТАСС.

Стало известно, что после перемещения необходимые параметры не вернули к исходным настройкам, поэтому системы комплекса ПВО расценили, что лайнер летит в сторону аэропорта Тегерана, а не удаляется от него.

Кроме того, не было связи между координационным центром ПВО и комплексом, сбившим самолёт, вследствие чего последний самостоятельно расценил его как вражеский объект и выпустил ракеты.

Напомним, украинский "боинг", выполнявший рейс Тегеран — Киев, утром 8 января вскоре после взлёта потерпел крушение. На борту находилось 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Все они погибли. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны из-за "человеческой ошибки". Позже МАУ обнародовали список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.

Выбор редакции

Loading...