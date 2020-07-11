Иран заявил, что украинский "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО

Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит над Тегераном в январе 2020 года из-за ошибочных настроек одного из комплексов ПВО. Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

— Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещён. Это привело к изменению его географического положения и направления, — цитирует заявление ТАСС.

Стало известно, что после перемещения необходимые параметры не вернули к исходным настройкам, поэтому системы комплекса ПВО расценили, что лайнер летит в сторону аэропорта Тегерана, а не удаляется от него.

Кроме того, не было связи между координационным центром ПВО и комплексом, сбившим самолёт, вследствие чего последний самостоятельно расценил его как вражеский объект и выпустил ракеты.