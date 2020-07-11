Российские врачи отправились в Азербайджан на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса

Группа российских медиков отправилась в Азербайджан на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. В её состав вошли специалисты из 1-го Московского государственного университета им. И.М. Сеченова, сообщается на сайте Минздрава.

— В составе бригады медиков пять специалистов, среди которых пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог. Возглавляет группу заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, — отмечается в сообщении.

Кроме того, помощь азербайджанским коллегам окажут 17 врачей-добровольцев из различных медицинских учреждений. Они оценят эпидемиологическую ситуацию в регионе, окажут помощь зарубежным коллегам в диагностике и лечении пациентов.