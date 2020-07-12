Врач предупредила о коварной особенности употребления кофе в жару

Врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила об опасности употребления кофе в жаркую погоду. Она назвала одну особенность, о которой нужно помнить, наливая себе чашечку ароматного напитка в летний зной.

— Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием, — сказала доктор в интервью радио Sputnik.

Терапевт порекомендовала перед употреблением выпить стакан воды и внимательно следить за своим самочувствием. Она добавила, что количество кофе стоит умерить тем, кто занимается физическим трудом, поскольку нагрузки усиливают потоотделение и выход жидкости из организма.

А людям с мочекаменными болезнями и поражением почек, связанным с нарушением фильтрации, рекомендуется употреблять не более одной чашки в день. Остальным доктор посоветовала не пить больше трёх чашек в сутки. При этом разницы между горячим и холодным напитком нет, ведь и тот и другой содержат кофеин.