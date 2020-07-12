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"Я никогда не был против". Трамп впервые появился на публике в маске

Глава Белого дома посетил госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона.

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Фото © Twitter / Brad Parscale

Президент США Дональд Трамп впервые за время вспышки коронавирусной инфекции публично показался в защитной маске. Об этом сообщает CBC.

Американский лидер посетил госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где находятся получившие ранения в зоне боевых действий военнослужащие. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, — сказал Трамп, отметив, что для всего необходимо своё время и место.

Глава государства появился в синей маске, сбоку на которой виднелась золотая президентская печать.

Ранее Трамп заявил, что США могут разработать вакцину от коронавируса раньше, чем он думал.

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