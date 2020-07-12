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Стала известна дата возобновления прерванных пусков "Союзов" с космодрома Куру

Будут запущены спутники ОАЭ и Франции.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В середине октября на космодроме Куру во Французской Гвиане возобновятся пуски российских ракет-носителей "Союз-СТ". Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики DLR.

Ракета со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 должна быть запущена 16 октября. Ещё один пуск "Союза", с французским спутником CSO-2, намечен на ноябрь.

Напомним, изначально старт планировали на начало марта, однако он был перенесён из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". В середине месяца космодром закрыли из-за пандемии коронавируса.

Ранее в "Роскосмосе" назвали дату единственного в 2020 году пуска ракеты-носителя "Протон-М".

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