Стала известна дата возобновления прерванных пусков "Союзов" с космодрома Куру

В середине октября на космодроме Куру во Французской Гвиане возобновятся пуски российских ракет-носителей "Союз-СТ". Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики DLR.

Ракета со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 должна быть запущена 16 октября. Ещё один пуск "Союза", с французским спутником CSO-2, намечен на ноябрь.

Напомним, изначально старт планировали на начало марта, однако он был перенесён из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". В середине месяца космодром закрыли из-за пандемии коронавируса.